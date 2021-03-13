Названы вирусы, способные вызвать рак

Вирусы и другие микроорганизмы могут вызывать не только инфекции, но и онкологические заболевания. Примерно 21% злокачественных опухолей вызваны вирусами и другими микроорганизмами. Об этом рассказал «АиФ» доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина Владимир Гурцевич.

«Сегодня известны 7 вирусов, которые при определенных обстоятельствах могут вызывать онкозаболевания. Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей», - сказал ученый.

Он уточнил, что чаще всего человек существует с вирусами всю жизнь и никаких онкологических заболеваний они не вызывают. Однако, при определенных обстоятельствах, эта ситуация меняется.

По словам специалиста, вирус гепатита B и вирус гепатита С могут привести к раку печени, вирус Эпштейна-Барр – к лимфоме Ходжкина, неходжкинским лимфомам и раку носоглотки. Вирусы папилломы человека могут вызвать рак шейки матки, рта и глотки. Вирус герпеса человека 8-го типа может привести к саркоме Капоши и некоторым лимфомам, Т-лимфотропный вирус человека – к Т-клеточному лейкозу и Т-клеточной лимфоме, Полиомавирус клеток Меркеля – к саркоме Меркеля.

Владимир Гурцевич отметил, что злокачественная опухоль появляется не сразу после попадания вируса в организм человека, а после долгого латентного периода от 3–5 до 15–20 лет.

Ранее онколог рассказал, как можно выявить онкологическое заболевание по состоянию ногтей. По его словам, злокачественные образования являются подногтевыми. Характерными признаками происходящих в организме изменений служат полоски разного цвета в области ногтевого ложа, от коричневого до черного.