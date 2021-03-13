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Инфекционист объяснил, повлияют ли COVID-паспорта на распространение коронавируса

Иван Линдеманн
07:25 13.03.2021
Сергей Вознесенский заявил, что при выдаче документов возможны случаи махинаций и мошенничества.
Инфекционист объяснил, повлияют ли COVID-паспорта на распространение коронавируса
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Паспорта вакцинации от коронавируса вряд ли помогут в борьбе с пандемией. Такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

По мнению специалиста, это связано с тем, что при их заполнении не исключены ошибки.

«Что касается COVID-сертификатов, здесь может быть и человеческий фактор, и диагностическая ошибка лаборатории, то есть очень много нюансов», - сказал он РИА Новости.

Также врач заявил, что при выдаче паспортов возможны случаи махинаций и мошенничества.

«Может быть, какой-нибудь сотрудник лаборатории просто так выпишет паспорт, а ему за это что-то могут дать. Может быть такое теоретически? К сожалению, да», - подчеркнул Вознесенский.

COVID-паспорта ранее предложили ввести в Евросоюзе. Канцлер Австрии призвал выдавать их тем, кто переболел коронавирусом или сделал прививку. Во Всемирной организации здравоохранения при этом подчеркнули, что такие документы могут негативно отразиться на международных путешествиях, поскольку вакцины доступны не для всех стран. В России, как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выдавать COVID-паспорта не планируют.

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