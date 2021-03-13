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СМИ сообщили о затруднительном положении администрации Байдена из-за «Северного потока-2»

Тамара Астапенкова
06:57 13.03.2021
На администрацию президента США оказывают давление обе парламентские партии, требующие конкретных действий.
СМИ сообщили о затруднительном положении администрации Байдена из-за «Северного потока-2»
© Фото: Gazprom, Instagram, Globallookpress
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Президент США Джо Байден оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», которые должны быть введены в конце весны этого года. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, американский лидер с одной стороны хочет помешать строительству трубопровода, с другой - не портить отношения  с Германией, которая выступает за реализацию проекта.

По словам одного из источников издания, «мы оказались между молотом и наковальней». Вдобавок на администрацию президента оказывают давление обе парламентские партии, требующие конкретных действий.

Ранее депутат Бундестага рассказал, что, несмотря на политическую зависимость Берлина от Вашингтона, правительство ФРГ делает все возможное для успешного завершения проекта «Северный поток-2» .

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что трубопровод готов на 95%, но несмотря на это, официальный Вашингтон продолжит выступать против реализации проекта газопровода.

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