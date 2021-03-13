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СМИ: Великобритания потратит $110 млрд на модернизацию вооруженных сил

Иван Линдеманн
06:56 13.03.2021
Правительство направит часть средств и на усовершенствование имеющегося в распоряжении страны вооружения.
СМИ: Великобритания потратит $110 млрд на модернизацию вооруженных сил
© Фото: defenceimagery.mod.uk
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Власти Великобритании намерены направить значительные средства на модернизацию вооруженных сил Королевства в ближайшие четыре года. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph.

По данным издания, британские власти намерены затратить на модернизацию ВС около 110 миллиардов долларов – примерно 80 миллиардов фунтов. Правительство направит часть средств и на усовершенствование имеющегося в распоряжении страны вооружения.

В планы Лондона входит наращивание ядерного арсенала. В данный момент на вооружении страны стоят около 180 боеголовок.

Также Британия намерена обновить систему баллистических ракет Trident, а впоследствии заменить подводные ракетоносцы, которые несут это вооружение. Модернизация, сообщает издание, коснется также сухопутных сил и боевой авиации – в частности, Лондон намерен вложить средства в создание европейского многоцелевого истребителя Tempest.

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