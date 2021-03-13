В ООН приняли доклад по международной информационной безопасности

Доклад по международной информационной безопасности, принятый на площадке штаб-квартиры ООН, отражает подходы России и является примером триумфального успеха дипломатии в сложной международной обстановке. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

По его словам, «на фоне нагнетания отдельными государствами международной обстановки в области информационной безопасности» деятельность рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации завершилась триумфальным успехом российской дипломатии, которая была создана по инициативе России в 2018 году.

«Все 193 государства - члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы», - приводит ТАСС слова Крутских.

Запуск новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН планируется на июнь 2021 года, уточнил он. По его словам, принятый доклад содержит важную рекомендацию о необходимости продолжения переговорного процесса, признает политическую значимость и транслирует «позитивный сигнал о стремлении международного сообщества совместными усилиями решать наиболее острые глобальные проблемы».