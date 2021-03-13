Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Робкая весна: на выходных в Москву придет заметное потепление

Иван Линдеманн
06:22 13.03.2021
В воскресенье, 14 марта, воздух прогреется до 4-6 градусов тепла. Вместе с тем в городе ожидаются осадки.
Робкая весна: на выходных в Москву придет заметное потепление
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

В наступившие выходные Москву ждет настоящая весенняя погода. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Как отметила синоптик, в столице ожидается южный ветер с порывами до 17 метров в секунду, на этом фоне также возможна метель. Температура в Москве уже поднялась на 10 градусов. Днем жителей столицы ждет умеренный снег и температура около ноля градусов, рассказала метеоролог в беседе с НСН.

В воскресенье, 14 марта, воздух прогреется до 4-6 градусов тепла. Вместе с тем в городе ожидаются осадки. Позже, в середине недели, снова похолодает, однако сильных морозов ожидать не стоит.

Ранее стало известно, что в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По словам синоптиков, предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать до 14 марта до 12:00.  Это связано с интенсивностью ветра и возможным гололедом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:57 В стране и мире
СМИ сообщили о затруднительном положении администрации Байдена из-за «Северного потока-2»
04:08 В стране и мире
СМИ: власти стран ЕС потребовали от Брюсселя возобновить прием туристов
06:22 В стране и мире
Робкая весна: на выходных в Москву придет заметное потепление
03:05 В стране и мире
Минтруд озвучил критерии формирования допвыплат некоторым категориям пенсионеров
20:24 В стране и мире
Видео
Николай Панков вручил боевое знамя Центру горной подготовки и выживания Минобороны РФ
Популярное
Популярное
Елизавета II раскрыла подробности встречи с Юрием Гагариным
Видео
Большой светящийся шар: очевидцы сняли на видео неизвестный болид в Якутии
Видео
Эксперт рассказал, как злоумышленники используют записи с камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами
Видео
В России могут запретить Times New Roman и другие зарубежные шрифты
Видео
Расплата за горячий душ: житель Петербурга рассказал о 10 пережитых смертях за ночь
Шум ветра и треск лазера: NASA опубликовало новые звуки Марса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.