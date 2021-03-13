Робкая весна: на выходных в Москву придет заметное потепление

В наступившие выходные Москву ждет настоящая весенняя погода. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Как отметила синоптик, в столице ожидается южный ветер с порывами до 17 метров в секунду, на этом фоне также возможна метель. Температура в Москве уже поднялась на 10 градусов. Днем жителей столицы ждет умеренный снег и температура около ноля градусов, рассказала метеоролог в беседе с НСН.

В воскресенье, 14 марта, воздух прогреется до 4-6 градусов тепла. Вместе с тем в городе ожидаются осадки. Позже, в середине недели, снова похолодает, однако сильных морозов ожидать не стоит.

Ранее стало известно, что в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По словам синоптиков, предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать до 14 марта до 12:00. Это связано с интенсивностью ветра и возможным гололедом.