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Иммунная загадка: врач объяснил, почему антитела могут ослаблять защиту от COVID-19

Роман Захаров
05:36 13.03.2021
Иммунолог рассказал, из-за чего в некоторых случаях антитела к коронавирусу могут стать причиной тяжелого течения данного заболевания.
Иммунная загадка: врач объяснил, почему антитела могут ослаблять защиту от COVID-19
© Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress
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Врач-иммунолог Николай Крючков объяснил парадокс, при котором антитела к COVID-19 могут не усиливать, а наоборот - ослаблять противовирусную защиту, что, в свою очередь, способствует более тяжелому протеканию недуга. Так, по словам специалиста, на ранних этапах заражения появляются белки иммунной системы - интерфероны. Они принимают активное участие в уничтожении инфекции.

«Если возникают преграды для их работы, вирус активнее размножается и повышается риск перехода болезни в тяжелую форму», - рассказал он в беседе с «Комсомольской правдой».

В то же время, подчеркнул медик, определенные виды антител, вырабатывающихся в ответ на коронавирус, имеют строение, которое тормозит работу интерферонов. Крючкова утверждает, что такие случаи могут являться врожденной особенностью иммунной системы некоторых людей.

Ранее заместитель главы научного центра «Вектор», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих заявила, что высокий показатель антител не гарантирует человеку защиту от заражения COVID-19. При этом она призвала не заниматься чрезмерной стимуляцией иммунитета.

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