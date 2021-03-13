Из глубин в просторы космоса: на Байкале заработал уникальный глубоководный телескоп

На Байкале заработал крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. С его помощью ученые смогут находить источники нейтрино сверхвысоких энергий из космоса, далеких галактик и звездных скоплений. Эти частицы, по словам исследователей, несут в себе ответы на вопросы, что происходило в момент зарождения Вселенной.

«На озере Байкал 13 марта состоится запуск крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. В церемонии примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минобрнауки РФ.

Нейтринный телескоп установлен на глубине 750-1300 метров в южной котловине Байкала. Над его производством работала международная команда ученых под патронажем Объединенного института ядерных исследований и РАН.