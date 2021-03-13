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СМИ: власти стран ЕС потребовали от Брюсселя возобновить прием туристов

Ян Брацкий
04:08 13.03.2021
Предлагается пускать туристов при наличии у них прививки от коронавируса, отрицательном тесте или переболевших COVID-19 ранее.
СМИ: власти стран ЕС потребовали от Брюсселя возобновить прием туристов
© Фото: Roberto Casimiro Keystone Press Agency, Globallookpress
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Некоторые страны Евросоюза призывают официальный Брюссель смягчить правила въезда туристов в ЕС. Громче всех о необходимых шагах заявляют правительства стран, чей доход в значительной степени связан с туристическим сектором. Запреты, установленные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией, серьезно ударили по финансовому положению этих государств.

Предлагается отменить или смягчить ряд требований, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. Планируется пускать на территорию Евросоюза тех туристов, которые имеют отрицательный тест, переболели вирусом или привились. В случае, если Брюссель будет затягивать с принятием необходимого решения, ряд правительств заявили о готовности к самостоятельным действиям.

Одной из первых таких стран может стать Греция, которая готова принимать туристов из других стран с 14 мая, если позволит эпидемиологическая ситуация. Глава Минтуризма страны Харис Теохарис заверил, что Афины согласны принимать гостей, привитых не одобренными Евросоюзом вакцинами.

В свою очередь, власти Турции заявили о введении новых правил для авиапутешественников. С 15 марта прилетающие в Турцию будут заполнять не бумажную, а электронную анкету по контролю за коронавирусной инфекцией. Отмечается, что новые правила касаются только тех пассажиров, которые будут прибывать в страну воздушным путем.

О заполнении анкеты в электронном виде авиапассажирам нужно будет позаботиться заранее. За 72 часа до вылета в Турцию заполнить форму на сайте Минздрава республики и скачать ее на электронное устройство. 

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