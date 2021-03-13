Елизавета II раскрыла подробности встречи с Юрием Гагариным

Советский космонавт Юрий Гагарин лично виделся с Королевой Великобритании Елизаветой II. Это произошло в британской столице почти 60 лет назад. О том, каким остался в ее памяти человек, первым покоривший космос, монарх недавно рассказала в беседе с почетным научным сотрудником Университетского колледжа Лондона, ученым-косметологом Мэгги Адерин-Покок.

Собеседница Королевы сообщила, что у нее с Гагариным день рождения в один день, и что советский космонавт даже повлиял на выбор ее профессии, после чего попросила Елизавету II рассказать, каким был Юрий Алексеевич во время той встречи.

«Русским», - коротко сказала в ответ Королева.

Монарх также вспомнила, что Гагарин плохо говорил по-английски. При этом она высказала мнение, что стать первопроходцем в космосе, не зная, чем именно закончится такое путешествие, - страшно.

«Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым (космонавтом - прим. ред.), делал его особенно очаровательным», - подчеркнула Королева, выдержки из речи которой распространила в пятницу, 12 марта, пресс-служба Букингемского дворца.

Визит Юрия Гагарина в Великобританию проходил в период с 11 по 15 июля 1961 года. В рамках той поездки космонавт встретился с рядом британских общественных и политических деятелей, включая премьер-министра Гарольда Макмиллана. Также он присутствовал на обеде в Букингемском дворце по приглашению Елизаветы II, которая даже сфотографировалась с Гагариным на память.