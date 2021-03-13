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Минтруд озвучил критерии формирования допвыплат некоторым категориям пенсионеров

Ян Брацкий
03:05 13.03.2021
При расчетах дополнительных выплат будут учитываться дополнительные показатели, среди которых отчисления работодателей за своих сотрудников в ПФР.
Минтруд озвучил критерии формирования допвыплат некоторым категориям пенсионеров
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress
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Формирование дополнительных выплат к пенсиям отдельных категорий получателей будет зависеть от индекса роста среднемесячных заработных плат в стране. Речь идет о пилотах и шахтерах, уточнили в Минтруде. Ранее в ведомстве предложили утвердить индекс роста зарплат за 2020 год в размере 1,06, так как рост среднемесячных начислений  составил 106 процентов, говорится в проекте соответствующего постановления.

«Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности», - приводит РИА Новости выдержки из постановления.

При расчетах дополнительных выплат также будут учитываться дополнительные показатели, добавили в ведомстве. Среди них, например, суммы взносов работодателей за своих сотрудников.

«Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительному к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников», - пояснили в министерстве.  

Ранее в министерстве труда и социальной защиты подготовили несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам руководителя ведомства Антона Котякова, правительство уже передало документ в администрацию президента. Котяков выразил надежду, что обсуждение данного вопроса пройдет в ближайшее время.

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