Минтруд озвучил критерии формирования допвыплат некоторым категориям пенсионеров

Формирование дополнительных выплат к пенсиям отдельных категорий получателей будет зависеть от индекса роста среднемесячных заработных плат в стране. Речь идет о пилотах и шахтерах, уточнили в Минтруде. Ранее в ведомстве предложили утвердить индекс роста зарплат за 2020 год в размере 1,06, так как рост среднемесячных начислений составил 106 процентов, говорится в проекте соответствующего постановления.

«Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности», - приводит РИА Новости выдержки из постановления.

При расчетах дополнительных выплат также будут учитываться дополнительные показатели, добавили в ведомстве. Среди них, например, суммы взносов работодателей за своих сотрудников.

«Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительному к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников», - пояснили в министерстве.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты подготовили несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам руководителя ведомства Антона Котякова, правительство уже передало документ в администрацию президента. Котяков выразил надежду, что обсуждение данного вопроса пройдет в ближайшее время.