Назван обладатель премии «Сезар» в номинации «лучший фильм»

Лучшим фильмом минувшего года, по версии Французской киноакадемии, стала картина Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться». Кинолента удостоена премии «Сезар». Прямую трансляцию церемонии награждения вел Canal+.

Кроме того, работа Дюпонтеля завоевала награды в номинациях за лучшую режиссуру и сценарий. Обладателем премии за лучшую мужскую роль стал Сами Бажила, сыгравший в фильме «Сын». Лучшей актрисой признана Лор Калями, блиставшая в ленте «Антуанетта в Севенне».

Вручение премии состоялось в концертном зале Оlympia в особых условиях из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме номинантов и ведущих, которые предварительно сдали тесты на COVID-19, в зале никого не было.