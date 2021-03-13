Экономист назвал преимущества анонимных банковских карт

Неименная банковская карта имеет свои плюсы и минусы. Такое мнение высказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

Так, к достоинствам, по словам специалиста, можно отнести быстрый процесс ее изготовления. Недостатком же будет то, что некоторые операции по такой карте, например, снятие наличных, в кассах банков будут невозможны, если не предъявить документ, подтверждающий принадлежность карты ее предъявителю.

«Однако с развитием банкоматных сетей, онлайн-торговли и повсеместных PIN-based transactions, NFC, Apple/Android Pay значение имени на карте в качестве меры безопасности/идентификации становится анахронизмом», - отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Экономист также обратил внимание, что неименные карты часто путают с предоплаченными, и объяснил, в чем разница между двумя видами таких карт.

«В отличие от предоплаченных карт неименные карты выдаются клиентам при открытии счета, поэтому нет риска утери денежных средств при утрате инструмента пользования ими», - сообщил Александр Казанский.

Ранее руководитель группы исследований безопасности банковских систем Максим Костиков в беседе со «Звездой» рассказал, что делать, если данные банковской карты попали к мошенникам.