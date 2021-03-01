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Корреспондент «Звезды» рассказал о пожаре в Одинцово с места событий

Алексей Курильченко
Игорь Лапик
03:27 01.03.2021
ЧП произошло на заводе огнеупорных изделий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик рассказал о ходе тушения пожара на заводе огнеупорных изделий в Одинцово. По его словам, языки пламени можно было увидеть из окон соседних домов.

«По словам очевидцев, изначально языки пламени были гораздо выше, пожар был хорошо виден из близлежащих зданий. Вовнутрь протянули несколько пожарных шлангов. Завод находится на территории Одинцово. Если пожарным удастся совладать с огнем, то, думаю, скоро должна быть локализация», - рассказал Лапик.

Пожар произошел на складе Внуковского завода огнеупорных изделий. Площадь возгорания составила около 2,4 тысячи квадратных метров. По данным ТАСС, пожар был локализован в 3:07 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.

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