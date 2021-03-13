Врач-эндокринолог назвала способы избежать развития сахарного диабета

Люди, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету, могут избежать возникновения опасной болезни, если будут соблюдать ряд простых правил. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Юлия Мануйлова.

«Если, например, у человека есть избыточный вес, то он находится в группе риска по возникновению диабета. И ему необходимо минимум раз в год сдавать кровь на глюкозу. Причем делать это надо не в домашних условиях с помощью глюкометра, а в условиях лаборатории. Если у человека нормальный вес, то чтобы избежать сахарного диабета, даже если у него есть наследственность, есть родственники с сахарным диабетом II типа, то основная профилактика сахарного диабета - это нормальный вес. Чем меньше вес - тем меньше риск заболеть», - объяснила эксперт.

При этом медик дала несколько советов, как сохранить свой вес в пределах нормы.

«Чтобы не поправиться, или если хочется похудеть, нужно чтобы расход калорий был больше, чем их приход. Грубо говоря, надо меньше есть и больше двигаться. Для этих целей подойдет любая диета, если она будет с ограничением калорийности. Это должна быть не кратковременная диета, а привычка правильно есть. Это на всю жизнь... Мы оговариваем с пациентами, что надо исключить из их рациона. Но исключить нужно навсегда», - поделилась полезной информацией Юлия Мануйлова.

Ранее Международная группа врачей назвала основные признаки, которые могут говорить о развитии диабета II типа. Эксперты посоветовали обратить особое внимание на следующие симптомы: необъяснимое чувство жажды, частое мочеиспускание, резкий набор или потеря веса, покалывание в руках и ногах, головокружения, проблемы со зрением, чрезмерная усталость и долго не заживающие раны или ссадины.