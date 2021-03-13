Мэр Ниццы попросил разрешить закупку городом вакцины «Спутник V»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал французский Минздрав дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По словам градоначальника, он мог бы лично организовать закупку «напрямую для метрополии Ницца (Ницца-Лазурный берег)».

«Я обращаюсь с просьбой к медицинским властям дать мне на это разрешение», - сказал Эстрози в эфире радиостанции France Bleu. Фрагмент своего интервью он опубликовал в Twitter.

На уточняющий вопрос о том, каким образом он планирует реализовать задумку, мэр ответил, что Ницца - это «международная столица со связями», что город отчетливо показал прошлой весной в вопросе снабжения масками, которыми Ницца смогла обеспечить своих жителей, в отличие от остальной Франции.

«Поэтому я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными», - добавил градоначальник.

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.