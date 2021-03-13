Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после перенесенного COVID-19

Врач и популярный телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как избавиться от навязчивого кашля после перенесенной коронавирусной инфекции. По мнению эксперта, универсального средства не существует, но есть ряд рекомендаций, выполнение которых значительно улучшит состояние пациента.

«Облегчат состояние и ускорят возвращение к нормальному самочувствию дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир», - написал Комаровский на своей странице в Instagram.

Навязчивый кашель не единственное последствие перенесенного COVID-19, напомнила ранее врач и внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина. С ее слов, инфекция поражает не только легкие, но и сосуды, почки, печень и кожные покровы.

По ее наблюдениям, пациент не перестает носить вирус после выписки из больницы. У некоторых людей болезнь протекает от полугода до восьми месяцев. До четырех недель после «выздоровления» может длиться острая фаза с осложнениями, от четырех до двенадцати недель - подострая фаза.

По словам врача, примерно через три месяца после появления первых признаков болезни начинается «чистый постковид». В этот период появляются симптомы, похожие на признаки системного васкулита. Это могут быть различные проблемы с желудочно-кишечным трактом, неврологические и постреанимационные симптомы.