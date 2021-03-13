В стране и мире Умер зампред экономического комитета Совета Федерации Пономарев Виктория Ивашечкина Сообщается, что несколькими днями ранее политик чувствовал себя удовлетворительно. © Фото: Konstantin Kokoshkin Globallookpress Читайте нас на: В субботу, 13 марта, от остановки сердца умер зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев. «Пономарев действительно скончался от остановки сердца, это не связано с коронавирусом. Буквально в пятницу он чувствовал себя нормально», - говорится в источнике в аппарате верхней палаты парламента, передает ТАСС. Михаил Пономарев родился 1 января 1954 года. Его сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика