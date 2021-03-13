Гинцбург назвал условие вакцинации для переболевших COVID-19
Тем, кто уже болел COVID-19, нужно проверить уровень протективных антител, отметил специалист.
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому следует прививаться после перенесенного коронавируса. Совет переболевшим он дал в эфире передачи журналиста Владимира Соловьева на YouTube.
Тем, кто уже болел COVID-19, нужно проверить уровень протективных антител, пояснил он.
«Если он ниже определенного уровня, обязательно прививаться», - сказал Гинцбург.
В эфире передачи он также отметил, что российская вакцина «Спутник V» показала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.