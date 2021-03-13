В стране и мире Гинцбург назвал условие вакцинации для переболевших COVID-19 Анна Касаткина Тем, кто уже болел COVID-19, нужно проверить уровень протективных антител, отметил специалист. © Фото: Michal Flundra globallookpress Читайте нас на: Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому следует прививаться после перенесенного коронавируса. Совет переболевшим он дал в эфире передачи журналиста Владимира Соловьева на YouTube. Тем, кто уже болел COVID-19, нужно проверить уровень протективных антител, пояснил он. «Если он ниже определенного уровня, обязательно прививаться», - сказал Гинцбург. В эфире передачи он также отметил, что российская вакцина «Спутник V» показала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика