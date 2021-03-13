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Гинцбург рассказал о старте исследований «Спутник V» у пациентов с онкологией

Виктория Ивашечкина
22:21 13.03.2021
Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи отметил, что препарат показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.
Гинцбург рассказал о старте исследований «Спутник V» у пациентов с онкологией
© Фото: Чедлы Бен Ибрахим РИА Новости
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В России начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» у пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, исследования показывают, что для людей с онкологией нет противопоказаний к «Спутнику V», кроме случаев химиотерапии.

«Отдельно сейчас исследования на онкологических больных уже начались, с (главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава РФ) Андреем Дмитриевичем Каприным совместные исследования (ведутся)», - подчеркнул Гинцбург в эфире передачи журналиста Владимира Соловьева на YouTube.

По его словам, первичный опыт действительно показывает, что сейчас нет никаких онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к вакцинации, за исключением тех случаев, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, показала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.

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