Гинцбург: «Спутник V» одинаково эффективен для всех возрастов

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина «Спутник V» показала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.

«Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше. Ничего похожего», - отметил Гинцбург в эфире передачи журналиста Владимира Соловьева на YouTube.

По словам Гинцбурга, сейчас вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, занимает первую позицию по своему качеству среди других выпущенных препаратов от коронавируса.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что есть надежда на то, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет защищать два года или дольше.