Гинцбург: «Спутник V» одинаково эффективен для всех возрастов
По словам директора НИЦ имени Гамалеи, вакцина сейчас занимает первую позицию по своему качеству среди других выпущенных препаратов от коронавируса.
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Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина «Спутник V» показала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.
«Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше. Ничего похожего», - отметил Гинцбург в эфире передачи журналиста Владимира Соловьева на YouTube.
По словам Гинцбурга, сейчас вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, занимает первую позицию по своему качеству среди других выпущенных препаратов от коронавируса.
Ранее Александр Гинцбург сообщил, что есть надежда на то, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет защищать два года или дольше.