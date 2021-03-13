Новгородская область присоединилась к всероссийской акции, посвященной памяти жертв палачей из латышского легиона СС

В субботу, 13 марта, в 12.00 на территории музейно-мемориального комплекса «Жестяная Горка» в Батецком районе прошло траурное мероприятие в рамках всероссийской акции, посвященной памяти жертв палачей из латышского легиона СС. Она организована при поддержке Российского военно-исторического общества. В мероприятии приняли участие родственники расстрелянных в годы Великой Отечественной войны вблизи деревни Жестяная Горка мирных жителей, поисковики, сотрудники силовых структур, волонтеры. Они почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы.

Музейно – мемориальный комплекс «Жестяная Горка», посвященный мирным жителям, погибшим от рук оккупантов в годы ВОВ, был открыт 22 октября прошлого года. В этот же день в поселке Батецкий начался первый в истории страны гражданский процесс о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Решением суда, вновь выявленные преступления, совершенные оккупантами в 1942-1943 годах в Жестяной Горке, были признаны геноцидом. По архивным данным, от рук карателей тогда погибли более 3 тысяч человек.

Мемориальный комплекс в Жестяной горке представляет собой расположенные друг напротив друга захоронения. В одном из них покоятся красноармейцы, в другом – мирные жители, погибшие от рук карателей. Останки более 500 человек, обнаруженные новгородскими поисковиками, были захоронены там летом 2020 года. Центральной фигурой мемориала стала композиция «Скорбящая мать», созданная по проекту скульптора Дениса Стритовича. Она состоит из 9-метрового поклонного креста, бетонного фундамента, облицованного гранитом, и бронзовой скульптуры матери, держащей в руках ребенка.

Напомним, в мае 2019 года, в рамках федерального проекта «Без срока давности», члены поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И.Орлова обнаружили в Батецком районе расстрельные ямы. С мая по октябрь сотрудники Следственного комитета совместно с 90-м поисковым батальоном Министерства обороны РФ и экспедицией «Долина» проводили эксгумацию тел. Медико-криминалистическая экспертиза установила, что погибшие – жертвы карательных операций оккупантов в 1942-1943 годах. В затылочной части черепов жертв были обнаружены смертельные огнестрельные пулевые ранения, кости носили следы повреждений тупыми, рубящими и колющими предметами. Людей уничтожали выстрелами в затылок, закалывали штыками, рубили, добивали прикладами винтовок. Было возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК РФ «Геноцид».

Несмотря на всю тяжесть и жестокость совершенных латышскими пособниками нацистов преступлений, 16 марта в Латвии отметят День памяти латышских легионеров СС, принимавших непосредственное участие в карательных операциях против мирного населения Советского Союза, в том числе, в Новгородской области. Дата была установлена организацией «Ястребы Даугавы», учрежденной в 1945 году бывшими латышскими легионерами СС. В 1967-1973 годах ее возглавлял Янис Цирулис – военный преступник, участник массовых убийств мирного населения и военнопленных у деревни Жестяная Горка Новгородской области.

Начиная с 1994 года каждое 16 марта в Риге проводятся марши бывших легионеров и латышских националистов. С 1998 по 1999 годы они проводились официально. После протестов общественности и в преддверии вступления в ЕС праздник был запрещен, однако с 2005 года шествия возобновились. В 2010 году вступил в силу вердикт Сената Верховного суда ЛР, признавший незаконным запрет марша легионеров, наложенный Рижской думой годом ранее. Мероприятия также проходят в селе Лестене, на кладбище легионеров СС. Организаторов шествия поддерживают депутаты латвийского Сейма из Национального объединения. В 2021 году марш из-за пандемии коронавируса отменен.

Президент Латвии Раймондс Вейонис 4 января 2018 года утвердил принятый парламентом закон о присвоении статуса участников «Второй мировой войны всем, кто принимал участие в боевых действиях на территории страны в составе регулярных армий, как СССР, так и нацистской Германии».

Латышский легион СС принимал непосредственное участие в карательных операциях против мирного населения на территории РСФСР (Новгородская и Псковская обл.) и БССР (Витебская обл.).

Активисты «Латвийского антифашистского комитета» в этот день проводят в Риге акции против фашизма.

В 2020 году российским фондом «Историческая память» установлены личности 96 латышских легионеров СС, которые еще живы и живут в США, Великобритании, Канаде, Бразилии и других странах. Установленные лица совершали военные преступления и преступления против человечности, в том числе в советских населенных пунктах Жестяная Горка и селе Черное. Всего в Латвии и других странах в настоящий момент проживают около 400 бывших легионеров. Ветераны СС получают пенсионные выплаты и награды от Министерства обороны Латвии и президентов страны.

В 2020 году Минобороны России объявило об обнаружении более 50 неопубликованных архивных документов о преступлениях фашистов на оккупированных территориях СССР. Для их исследования создана специальная комиссия.

Накануне так называемого «Дня памяти латышских легионеров СС» Российское военно-историческое общество (далее - РВИО) планирует почтить память безвинных мирных советских граждан, погибших от рук латышских нацистов.

Также планируется вспомнить настоящих героев – воинов-латышей Красной Армии, защищавших Москву в 1941-1942 годах и воинов 2-го Прибалтийского фронта Красной Армии, нанесших карателям из 6-го Латвийского добровольческого корпуса СС сокрушительное поражение в июле 1944 года у города Остров Псковской области (201 Латышская стрелковая дивизия Красной Армии, справка прилагается).

Акции пройдут в Новгородской, Московской, Калужской и Псковской области. Они призваны, в том числе, обратить внимание на недопустимость реабилитации нацизма в отдельных странах Европейского Союза.

Перечень публичных акций:

1. Траурная акция, посвященная памяти мирных жителей, погибших от рук палачей из Латышского добровольческого легиона СС в годы Великой Отечественной войны. 13 марта 2021 г. 12.00 ч. на мемориале «Жестяная Горка» Батецкого района Новгородской области.

2. Памятная акция в честь воинов Красной Армии сражавшихся с латышскими легионерами СС и разгромившими их у города Остров.

Время проведения: 15.00 ч. 15 марта 2021 г.

Место проведения: у обелиска в Парке Победы г. Остров Псковской области.

3. Памятная акция, посвященная воинам 201-й Латышской стрелковой дивизии Красной Армии, павшим в битве за Москву

Время проведения:12.00 ч., 15 марта 2021 г.

Место проведения: мемориал воинам 201-й Латышской стрелковой дивизии Красной Армии, погибшим в битве за Москву зимой 1941-1942 г. у станции Латышская (Киевская ж/д) Наро-Фоминского района Московской обл.

4.Памятная акция, посвященная воинам-латышам, сражавшимся в рядах Красной Армии и павшим в битве за Москву.

Время проведения: 12.00 ч. 15 марта 2021 г. в 12.00 ч.

Место проведения: сквер памяти командиров 201 Латышской стрелковой дивизии Красной Армии генерал-майора Я.Вейкина и полковника Г.Паэгле, в г. Боровске Калужской области.

5. «Круглый стол» на тему: «Без срока давности: Холокост в Прибалтике», на котором будет затронута тема военных преступлений латышского легиона СС на территории СССР во время Второй мировой войны.

«Круглый стол»приурочен к закрытию выставки «Ни меры, ни названья, ни сравненья», открытой РВИО 12 февраля 2021 г. в Еврейском музее и Центре толерантности, посвященной памяти мирных жителей СССР, ставших жертвами геноцида нацистских захватчиков

Время проведения: 12.00 ч. 17 марта 2021 г.

Место проведения: Центр толерантности, г. Москва