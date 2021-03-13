Посетителей кинотеатра «Москва» эвакуировали из-за задымления
По итогам проверки здания признаков возгорания не обнаружено.
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Посетителей кинотеатра «Москва» эвакуировали из-за задымления. Здание находится на Охотном ряду напротив Государственной думы.
На место выехали сотрудники МЧС по столице. По итогам проверки признаков возгорания не обнаружено, сообщает агентство «Москва».
Ранее сообщалось, что при пожаре в 14-этажном здании на улице Таганской погиб один человек.