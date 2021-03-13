Задержания и тайный побег: как проходили переговоры президента и премьер-министра Армении

В Армении президент Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян пообщались один на один под возгласы протестующих, которые собрались у резиденции главы республики. Оппозиции на этих переговорах места не нашлось.

Четырехсторонней встречи с участием премьер-министра, президента, парламентских фракций и оппозиции в Армении ждали давно. И она не состоялась. Президент решил, что для подобного формата между политическими силами еще слишком мало согласия. Теперь в резиденции Саркисяна готовятся к отдельным переговорам с премьером и с представителями двух партий.

С самого утра оппозиция на улицах Еревана ждала Пашиняна. Сначала его пытались встретить у здания МИД, куда тот направился с визитом. Путь преградила полиция.

Затем все направлялись к резиденции президента. Кортеж Пашиняна появился под возмущенные крики толпы.

Пока проходила встреча премьер-министра с президентом, оппозиция пыталась прорвать кордон полиции. Им удалось близко подобраться к служебному входу к резиденции президента и полиция задержала особенно буйных демонстрантов и провокаторов.

Встреча длилась не более часа. Полиция тем временем стягивала новые силы, а на улице у служебного входа в резиденцию скапливались новые протестующие - десятки человек. По мнению митингующих, премьер-министр покинул резиденцию президента через другой вход, оставив свой кортеж.

Впоследствии выяснилось, что президент и премьер обсуждали досрочные выборы. И сошлись на мнении: такой сценарий наиболее конструктивен в решении внутриполитического кризиса.