Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Задержания и тайный побег: как проходили переговоры президента и премьер-министра Армении

Владислав Кустов
19:13 13.03.2021
Представители оппозиции вопреки надеждам не смогли попасть на встречу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Армении президент Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян пообщались один на один под возгласы протестующих, которые собрались у резиденции главы республики. Оппозиции на этих переговорах места не нашлось.

Четырехсторонней встречи с участием премьер-министра, президента, парламентских фракций и оппозиции в Армении ждали давно. И она не состоялась. Президент решил, что для подобного формата между политическими силами еще слишком мало согласия. Теперь в резиденции Саркисяна готовятся к отдельным переговорам с премьером и с представителями двух партий.

С самого утра оппозиция на улицах Еревана ждала Пашиняна. Сначала его пытались встретить у здания МИД, куда тот направился с визитом. Путь преградила полиция.
Затем все направлялись к резиденции президента. Кортеж Пашиняна появился под возмущенные крики толпы.

Пока проходила встреча премьер-министра с президентом, оппозиция пыталась прорвать кордон полиции. Им удалось близко подобраться к служебному входу к резиденции президента и полиция задержала особенно буйных демонстрантов и провокаторов.

Встреча длилась не более часа. Полиция тем временем стягивала новые силы, а на улице у служебного входа в резиденцию скапливались новые протестующие - десятки человек. По мнению митингующих, премьер-министр покинул резиденцию президента через другой вход, оставив свой кортеж.

Впоследствии выяснилось, что президент и премьер обсуждали досрочные выборы. И сошлись на мнении: такой сценарий наиболее конструктивен в решении внутриполитического кризиса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:28 Спорт
Россиянка Ступак взяла золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам
17:28 В стране и мире
Видео
Столб дыма: новые кадры с места крушения самолета Ан-26 в Алма-Ате
16:55 Спорт
Видео
«Было очень тяжело»: тренер Большунова рассказал, как лыжнику удалось победить в масс-старте на этапе Кубка мира
13:43 Армия
Видео
Бомбометание и уход от средств ПВО «противника»: в Таджикистане прошли учения российских летчиков
13:49 Армия
Видео
В Главном Храме ВС РФ состоялась передача иконы войск РЭБ
Популярное
Популярное
Мясников рассказал о вирусе, который поразил 95% людей
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Названы вирусы, способные вызвать рак
Видео
Елизавета II раскрыла подробности встречи с Юрием Гагариным
Видео
Большой светящийся шар: очевидцы сняли на видео неизвестный болид в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.