Отдых с выгодой: до конца марта возобновится распродажа туров с кешбэком за отдых в РФ

Распродажа туров с кешбэком за отдых на территории России возобновится до конца марта текущего года.



Таким образом, на путешествиях по РФ снова можно будет сэкономить. Продажа туров с кешбэком возобновиться уже в марте и будет действовать весь апрель. Соответствующее решение было принято правительством и уже опубликовано на сайте кабмина.

Это уже третий этап программы. Как и в 2020 году, она позволит вернуть за путевку по стране до 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Покупку нужно оплатить по карте «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Деньги вернутся автоматически.

Приобрести можно комплексные туры, круизы. Либо забронировать только гостиницу. Совершить путешествие можно вплоть до июня. На программу туристического кешбэка правительство планирует выделить два миллиарда рублей.