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Bloomberg: посол ЕС предложил создать новую стратегию в отношениях с РФ

Виктория Ивашечкина
18:09 13.03.2021
Маркус Эдерер назвал позицию Евросоюза в отношении Москвы «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной».
Bloomberg: посол ЕС предложил создать новую стратегию в отношениях с РФ
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Bloomberg сообщает, что глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер провел встречу с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в рамках подготовки к дипломатическому саммиту 25-26 марта. В частности, Эдерер предложил создать новую стратегию в отношениях с Россией.

Авторы статьи подчеркивают, что Эдерер назвал позицию ЕС в отношении РФ «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной».

При этом, согласно дипломатическим записям, попавшим в распоряжение агентства, большинство членов ЕС, в том числе Германия, страны Прибалтики выступают за сохранение существующих принципов.

При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать темы, которые обсуждались во время встречи. Эдерера и Борреля.

Ранее СМИ сообщили о введении Евросоюзом персональных санкций против России. При этом в Кремле заявили, что считают абсолютно неприемлемым санкционное давление.

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