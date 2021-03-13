Потерпевший крушение Ан-26 принадлежал Авиационной службе КНБ Казахстана

Потерпевший крушение при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты Ан-26 принадлежал Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Тринадцатого марта текущего года в 17:22 (14.22 мск) при заходе на посадку в аэропорт Алма-Аты потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК... Причины авиационного происшествия выясняются», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту находилось шесть членов экипажа, из которых четыре человека погибли и двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета. По его поручению началась работа по расследованию причин катастрофы.