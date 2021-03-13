Столб дыма: новые кадры с места крушения самолета Ан-26 в Алма-Ате

В распоряжении «Звезды» оказались кадры, снятые на видеорегистратор автомобиля, проезжавшего место крушения самолета Ан-26 в Алме-Ате. На ролике виден столб дыма, который исходит от упавшего воздушного судна.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ан-26, по его поручению началась работа по расследованию причин катастрофы.

Сегодня стало известно, что Ан-26, предположительно, принадлежащий Погранслужбе республики, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. В самолете находилось шесть человек. По данным МЧС, четыре человека скончались на месте происшествия, двоих госпитализировали.