Около 200 человек задержаны в Москве после попытки провести мероприятие с нарушением санитарных требований

Около 200 человек задержано после попытки общественной организации провести мероприятие с нарушением санитарно-эпидемиологических требований в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе в Москве. Об этом сообщает ГУ МВД по столице.

У значительной части участников мероприятия отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, уточнили в полиции, среди них выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

«Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы также организовали проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.