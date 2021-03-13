Президент Казахстана поручил расследовать причины крушения Ан-26 в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-26 в Алма-Ате, по его поручению началась работа по расследованию причин катастрофы. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.



«Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ан-26, предположительно, принадлежащий Погранслужбе республики, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. В самолете находилось шесть человек. По данным МЧС, четыре человека скончались на месте происшествия, двоих госпитализировали.