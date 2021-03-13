Народную артистку РСФСР, композитора и пианистку Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщила певица Рада Симбирева.

«Людмилу Лядову похоронили», - передает ее слова ТАСС.

Ранее в Новодевичьем монастыре прошло прощание с Лядовой. Церемонию посетили десятки поклонников и друзей артистки, в том числе певцы Игорь Наджиев, Руслан Кадиров.

Людмила Лядова скончалась 10 марта в возрасте 95 лет. Ранее сообщалось, что пианистку госпитализировали с коронавирусом в московскую больницу №52. Она находилась под присмотром врачей терапевтического отделения. Однако состояние артистки ухудшилось, и ее перевели в реанимацию.

На эстраде Людмила Лядова выступала с 1946 по 1951 годы в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие. Самые популярные песни Лядовой - «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли».