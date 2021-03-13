В Ереване противники Пашиняна провели акцию у президентской резиденции

В Ереване противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна провели акцию протеста у президентской резиденции. Как сообщил корреспондент «Звезды», протестующим удалось подобраться очень близко к зданию, полиция задерживала провокаторов. Как только стало известно, что премьер покинул резиденцию, участники акции объявили о ее прекращении.

Собравшиеся требовали отставки Никола Пашиняна. Ранее они проводили акцию у Министерства иностранных дел, которое также планировал посетить глава правительства.

Напомним, что сегодня, 13 марта, президент Армении Армен Саркисян пригласил Пашиняна на консультации для обсуждения внутриполитической ситуации в республике и возможности проведения внеочередных парламентских выборов.