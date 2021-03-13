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В Бундестаге рассказали, зачем Германии нужен «Северный поток-2»

Виктория Ивашечкина
16:19 13.03.2021
По словам депутата, у США также есть собственные интересы, касающиеся реализации проекта.
В Бундестаге рассказали, зачем Германии нужен «Северный поток-2»
© Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress
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Член Бундестага Алис Вайдель рассказала, что у Германии есть свои энергетические интересы, поэтому проект «Северный поток-2» необходимо достроить.

«Важно, чтобы наша страна по возможности не попала в зависимость от малого количества поставщиков энергии», - подчеркнула Вайдель, передает РИА Новости.

Также она отметила, что у США тоже присутствуют свои интересы. Вместе с этим санкционная политика всегда вредит обеим сторонам, как считает Вайдель.

Ранее депутат Бундестага Хансйорга Мюллера рассказал о противостоянии ФРГ и США по «Северному потоку-2». По его словам, официальные власти Германии зависимы от решений Вашингтона, но ведут самостоятельную закулисную игру.

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