В Бундестаге рассказали, зачем Германии нужен «Северный поток-2»

Член Бундестага Алис Вайдель рассказала, что у Германии есть свои энергетические интересы, поэтому проект «Северный поток-2» необходимо достроить.

«Важно, чтобы наша страна по возможности не попала в зависимость от малого количества поставщиков энергии», - подчеркнула Вайдель, передает РИА Новости.

Также она отметила, что у США тоже присутствуют свои интересы. Вместе с этим санкционная политика всегда вредит обеим сторонам, как считает Вайдель.

Ранее депутат Бундестага Хансйорга Мюллера рассказал о противостоянии ФРГ и США по «Северному потоку-2». По его словам, официальные власти Германии зависимы от решений Вашингтона, но ведут самостоятельную закулисную игру.