Один человек погиб при пожаре в жилой многоэтажке в Москве

Один человек погиб в результате пожара в Москве. Пламя вспыхнуло на шестом этаже 14-этажного здания по улице Таганской.

«Поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Таганская, дом 44... К сожалению, в результате пожара погиб один человек», - сообщается на официальном сайте столичного главка МЧС.

Причиной трагедии послужило возгорание мебели и личных вещей в квартире погибшего, добавили в ведомстве. Огонь разгорелся на площади в пять квадратных метров. Пожар был оперативно потушен.

В МЧС столицы в очередной раз обратились к горожанам с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности.