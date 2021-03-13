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Четыре человека погибли при крушении самолета Ан-26 в аэропорту Алма-Аты

Анна Касаткина
15:53 13.03.2021
На месте происшествия работают спасатели и реанимационные бригады.
© Видео: Instagram, the.habar © Фото: Instagram, the.habar
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Четыре человека погибли при крушении самолета Ан-26 при посадке в аэропорту Алма-Аты. Об этом заявили в МЧС Казахстана.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работает десять реанимационных бригад скорой помощи и спасательные отряды. Возгорание самолета удалось ликвидировать.

Связь с воздушным судном, следовавшим в Алма-Аты из Нур-Султана, пропала около 17.20 (14.20 мск). Борт потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе. По предварительным данным, самолет принадлежал пограничной службе.

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