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Сгорел весь товар: первые кадры с места взрыва газа в магазине в Карачаево-Черкесии

Виктория Ивашечкина
15:41 13.03.2021
Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой была организована проверка в связи с происшествием.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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МЧС опубликовало первые кадры с места взрыва газа в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. На кадрах видно, что большая часть товара сгорела дотла. Также серьезно пострадала техника, расположенная в зале пункта выдачи. Ударная волна выбила оконные стекла.

Сообщается, что пять человек были доставлены в больницу после взрыва в пункте. Причины возгорания устанавливаются. Пожар начался после взрыва газа.

Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой была организована проверка в связи с пожаром, случившимся в пункте выдачи товаров интернет-магазина. Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям уполномоченных органов.

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