Сгорел весь товар: первые кадры с места взрыва газа в магазине в Карачаево-Черкесии

МЧС опубликовало первые кадры с места взрыва газа в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. На кадрах видно, что большая часть товара сгорела дотла. Также серьезно пострадала техника, расположенная в зале пункта выдачи. Ударная волна выбила оконные стекла.

Сообщается, что пять человек были доставлены в больницу после взрыва в пункте. Причины возгорания устанавливаются. Пожар начался после взрыва газа.

Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой была организована проверка в связи с пожаром, случившимся в пункте выдачи товаров интернет-магазина. Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям уполномоченных органов.