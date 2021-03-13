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Опубликованы кадры с места падения Ан-26 в Алма-Аты

Анна Назайкина
15:25 13.03.2021
По предварительной информации, судно потерпело крушение в торце взлетно-посадочной полосы.
© Видео: Instagram, the.habar © Фото: Instagram, the.habar
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Опубликованы кадры с места падения самолета Ан-26, предположительно принадлежащего пограничной службе. Как сообщается, воздушное судно потерпело крушение недалеко от аэропорта Алма-Аты. 

На видео можно наблюдать работу экстренных служб, происходит пенное пожаротушение.

Как сообщалось ранее, связь с воздушным судном, следовавшим в Алма-Аты из Нур-Султана, пропала около 17.20 (14.20 мск). По предварительным данным, на борту находилось шесть человек, их судьбы выясняются.

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