Опубликованы кадры с места падения Ан-26 в Алма-Аты
По предварительной информации, судно потерпело крушение в торце взлетно-посадочной полосы.
© Видео: Instagram, the.habar © Фото: Instagram, the.habar
Опубликованы кадры с места падения самолета Ан-26, предположительно принадлежащего пограничной службе. Как сообщается, воздушное судно потерпело крушение недалеко от аэропорта Алма-Аты.
На видео можно наблюдать работу экстренных служб, происходит пенное пожаротушение.
Как сообщалось ранее, связь с воздушным судном, следовавшим в Алма-Аты из Нур-Султана, пропала около 17.20 (14.20 мск). По предварительным данным, на борту находилось шесть человек, их судьбы выясняются.