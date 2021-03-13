В стране и мире Опубликованы кадры с места падения Ан-26 в Алма-Аты Анна Назайкина По предварительной информации, судно потерпело крушение в торце взлетно-посадочной полосы. © Видео: Instagram, the.habar © Фото: Instagram, the.habar Читайте нас на: Опубликованы кадры с места падения самолета Ан-26, предположительно принадлежащего пограничной службе. Как сообщается, воздушное судно потерпело крушение недалеко от аэропорта Алма-Аты. На видео можно наблюдать работу экстренных служб, происходит пенное пожаротушение. Как сообщалось ранее, связь с воздушным судном, следовавшим в Алма-Аты из Нур-Султана, пропала около 17.20 (14.20 мск). По предварительным данным, на борту находилось шесть человек, их судьбы выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика