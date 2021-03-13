Самолет Ан-26 упал недалеко от аэропорта Алма-Аты
По предварительным данным, на борту находились шесть человек.
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Самолет Ан-26, предположительно принадлежащий пограничной службе, упал недалеко от аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.
Связь с воздушным судном, следовавшим в Алма-Аты из Нур-Султана, пропала около 17.20 (14.20 мск).
«Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», - говорится в сообщении в субботу, 13 марта.
По предварительным данным, на борту находились шесть человек, их судьбы выясняются.