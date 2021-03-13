Мясников рассказал о вирусе, который поразил 95% людей

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вирусе Эпштейна-Барр, который поразил 95% людей.

Специалист также подчеркнул, что большинство заражается еще в детском возрасте. При этом проявляется инфекция чаще всего гораздо позже. И, как правило, в результате постепенного ослабления иммунитета.

«Активируясь, он вызывает жуткие болезни - лимфомы, лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза», - подчеркнул Мясников.

По его словам, очень часто вирус может не проявиться вовсе. Александр Мясников посоветовал россиянам помочь организму сохранить иммунный барьер. Для этого необходимо придерживаться здорового образа жизни, а также минимизировать стресс, как подчеркнул врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что изжога может являться провокатором развития онкологии. По его словам, из-за этого процесса кислое содержимое желудка выбрасывается в пищевод, вследствие чего наносится вред его эпителию.