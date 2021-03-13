Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мясников рассказал о вирусе, который поразил 95% людей

Виктория Ивашечкина
14:56 13.03.2021
По словам врача, большинство заражается данным вирусом еще в детском возрасте.
Мясников рассказал о вирусе, который поразил 95% людей
© Фото: valelopardo, Pixabay
Читайте нас на:

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вирусе Эпштейна-Барр, который поразил 95% людей.

Специалист также подчеркнул, что большинство заражается еще в детском возрасте. При этом проявляется инфекция чаще всего гораздо позже. И, как правило, в результате постепенного ослабления иммунитета.

«Активируясь, он вызывает жуткие болезни - лимфомы, лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза», - подчеркнул Мясников.

По его словам, очень часто вирус может не проявиться вовсе. Александр Мясников посоветовал россиянам помочь организму сохранить иммунный барьер. Для этого необходимо придерживаться здорового образа жизни, а также минимизировать стресс, как подчеркнул врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что изжога может являться провокатором развития онкологии. По его словам, из-за этого процесса кислое содержимое желудка выбрасывается в пищевод, вследствие чего наносится вред его эпителию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:22 Спорт
Лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира
13:43 Армия
Видео
Бомбометание и уход от средств ПВО «противника»: в Таджикистане прошли учения российских летчиков
13:49 Армия
Видео
В Главном Храме ВС РФ состоялась передача иконы войск РЭБ
11:35 В стране и мире
На МКС продолжается утечка воздуха, несмотря на заделку двух трещин
20:24 В стране и мире
Видео
Николай Панков вручил боевое знамя Центру горной подготовки и выживания Минобороны РФ
Популярное
Популярное
Мясников рассказал о вирусе, который поразил 95% людей
Видео
На волосок от смерти: кадры столкновения поезда и пассажирского автобуса в Швеции
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Названы вирусы, способные вызвать рак
Видео
Елизавета II раскрыла подробности встречи с Юрием Гагариным
Видео
Большой светящийся шар: очевидцы сняли на видео неизвестный болид в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.