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Раскрывая тайны Вселенной: на Байкале запустили уникальный глубоководный нейтринный телескоп

Карина Харитонова
Анна Назайкина
14:03 13.03.2021
Как сообщается, установка поможет в исследованиях Вселенной и создании новой астрономии и астрофизики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Институт ядерных исследований РАН
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На озере Байкал был запущен самый крупный в Северном полушарии глубоководный телескоп. Он будет искать нейтрино - невидимые частицы, которые пронизывают всю нашу Вселенную и позволяют понять, как ее устройство - от черных дыр до галактик. Уникальная установка поражает не только глобальностью задач, но и масштабом.

«Можем заглянуть в такое далекое прошлое, распутать картину, которая там происходила, понять, как в самой маленькой точке, которая была безумно плотной в самом начале, когда создавалась Вселенная шаг за шагом, секунда за секундой, даже микросекундой, что происходило во Вселенной, как образовывались атомы, молекулы, как они образовывали газы, звезды, а звезды образовывали галактики»,- заявил «Звезде» заместитель лаборатории ядерных проблем объединённого института ядерных исследований Дмитрий Наумов.

Под водой ученые собрали так называемую гирлянду. На нее нанизаны почти три сотни таких оптических модулей. Верхний уровень находится на глубине 700 метров, нижний – на самом дне озера. Детекторы фиксируют загадочные частицы - «нейтрино». В переводе с итальянского - маленький нейтрон.

Известно о нем крайне мало, поэтому внимание особенное. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков лично пилил 80-сантиметровый байкальский лед, чтобы сделать так называемую майну, а затем спустил трос, тем самым дополняя ту самую гирлянду с еще одним оптическим модулем.

Выдающееся событие для всей мировой науки, считает глава ведомства. Такого масштабного проекта на Земле еще не было.

«Наука интернациональна, и это важно для развития региона, важно для развития российской науки и важно для нашей молодежи, поскольку такие проекты привлекают интерес к профессии ученого. Когда все это видят и знают выпускники школ, выпускники вузов, конечно, у них больше мотивации пойти в науку, заниматься этим благородным делом»,- заявил Фальков.

В 2010 году американские ученые построили установку — IceCube в Антарктиде. На такую же мощность сегодня выходит российский телескоп - самый большой в северном полушарии. Вдвоем они смогут искать источники высоких энергий по всей небесной сфере. К 2030 году байкальский телескоп станет самым большим в мире.

Рабочая среда для телескопа была выбрана не случайно: Байкал является самым чистым и самое глубоким озером на планете, поэтому он идеально подходит для новых научных открытий.

«Байкал как озеро для установки важен по нескольким причинам. Во-первых, достаточная глубина - 1,5 км. Где-то с 400 метром здесь уже свет от солнца не проникает, становится темно, и поэтому можно ловить черенковское излучение. Во-вторых, на Байкале удобная развертка - лед. Два месяца в году можно приехать на этот лед, встать на него, прорубить майны, опустить телескоп, отремонтировать что-то и запустить его. В-третьих, конечно, чистая вода»,- пояснил директор института ядерных исследований РАН Максим Либанов.

Раскрыть тайны возникновения Вселенной ученые планируют уже через несколько лет. А уже в начале апреля планируется проведение экспериментального сбора данных - тех самых загадочных нейтрино.

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