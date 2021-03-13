Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи товаров в КЧР
В настоящее время пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
В Карачаево-Черкесии в пункте выдачи товаров одного из интернет-магазинов произошел взрыв газа. Эту информацию телеканалу «Звезда» подтвердили в региональном МВД.
По словам пресс-секретаря ведомства Казима Байбанова, пострадали пять человек.
«Они госпитализированы. Предварительный диагноз - ожог пламенем», - уточнил он.
Как пишет ТАСС, инцидент произошел в Усть-Джегуте. В настоящее время пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.