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Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи товаров в КЧР

Иван Линдеманн
14:31 13.03.2021
В настоящее время пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи товаров в КЧР
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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В Карачаево-Черкесии в пункте выдачи товаров одного из интернет-магазинов произошел взрыв газа. Эту информацию телеканалу «Звезда» подтвердили в региональном МВД.

По словам пресс-секретаря ведомства Казима Байбанова, пострадали пять человек.

«Они госпитализированы. Предварительный диагноз - ожог пламенем», - уточнил он.

Как пишет ТАСС, инцидент произошел в Усть-Джегуте. В настоящее время пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

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