В России ответили на призыв главы МИД Украины «предоставить доступ в Крым»

Все желающие посетить Крым въезжают на полуостров беспрепятственно, но по российским правилам. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так он прокомментировал требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «предоставить доступ в Крым» и «не политизировать ситуацию».

Парламентарий назвал данное заявление пафосным и безрезультативным. По его словам, именно украинские власти систематически пытаются преградить доступ в республику как для своих граждан, так и для иностранцев.

«На украинских условиях никто сюда ездить не будет. Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», - сказал Бальбек в беседе с RT.

Кроме того, по словам депутата, Кулеба исказил информацию о текущей ситуации на полуострове. При этом, отметил Бальбек, различным мониторинговым и гуманитарным миссиям никто не помешает ознакомиться с жизнью в Крыму.

Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель уточнил, что препятствия для посещения российского региона могут возникнуть только с украинской стороны.

«Именно такие как Кулеба блокируют Крым. Они препятствуют приезду тех же самых иностранных гостей. В отношении практически каждого прибывающего в Крым из Европы политика возбуждаются дела, их делают персонами нон-грата», - отметил он.

В субботу, 13 марта, Владимир Путин объяснил, с какой целью принималось решение о проведении референдума в Крыму. Ранее президент России заявлял, что вопрос полуострова закрыт окончательно. Шестнадцатого марта РФ отметит очередную годовщину воссоединения с Крымом. Республика вошла в состав страны после проведения всеобщего голосования.