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Путин объяснил решение провести референдум в Крыму

Иван Линдеманн
12:45 13.03.2021
По словам президента России, это было сделано для того, чтобы не повторить на полуострове трагическую ситуацию в Донбассе.
Путин объяснил решение провести референдум в Крыму
© Фото: Evgeny Kulakov, Pixabay
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Решение провести референдум в Крыму было принято с целью не повторить на полуострове ситуацию в Донбассе. Об этом заявил Владимир Путин. 

По словам президента России, во время «жестких действий» в Крыму российские власти понимали, что в республике может произойти та же трагедия, что и в ДНР.

«Именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», - приводит слова главы государства телеканал «Россия 24».

Конечная задача, по словам президента, заключалась в том, чтобы дать людям возможность рассказать, как они хотят жить дальше .

Шестнадцатого марта Россия будет отмечать очередную годовщину воссоединения с Крымом. Полуостров вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума. Киев продолжает считать республику временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что голосование на полуострове было демократичным. Президент Владимир Путин уточнил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

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