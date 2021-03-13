В Новодевичьем монастыре проходит отпевание Людмилы Лядовой

В Москве началось прощание с народной артисткой РСФСР Людмилой Лядовой. Люди с цветами идут к Новодевичьему монастырю, где проходит отпевание известной пианистки и композитора.

Людмила Лядова скончалась 10 марта в возрасте 95 лет. Она была госпитализирована с коронавирусом в московскую больницу, где из-за ухудшения самочувствия переведена в реанимацию. Причиной смерти народной артистки стал коронавирус.

Знаменитую пианистку и композитора похоронят на Кунцевском кладбище в Москве.

Песни Людмилы Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Лев Лешенко, Валентина Толкунова, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха и другие артистки.