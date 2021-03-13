Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Новодевичьем монастыре проходит отпевание Людмилы Лядовой

Тамара Астапенкова
12:28 13.03.2021
Знаменитую пианистку и композитора похоронят на Кунцевском кладбище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Москве началось прощание с народной артисткой РСФСР Людмилой Лядовой. Люди с цветами идут к Новодевичьему монастырю, где проходит отпевание известной пианистки и композитора.

Людмила Лядова скончалась 10 марта в возрасте 95 лет. Она  была госпитализирована с коронавирусом в московскую больницу, где из-за ухудшения самочувствия переведена в реанимацию. Причиной смерти народной артистки стал коронавирус.

Знаменитую пианистку и композитора похоронят на Кунцевском кладбище в Москве.

Песни Людмилы Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Лев Лешенко, Валентина Толкунова, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха и другие артистки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:53 В стране и мире
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
11:45 В стране и мире
В ГИБДД назвали самое аварийное время на дорогах РФ
11:35 В стране и мире
На МКС продолжается утечка воздуха, несмотря на заделку двух трещин
10:30 В стране и мире
Видео
«Я пытался ему помочь»: народный артист РФ Евгений Герасимов рассказал о последних днях Стахана Рахимова
20:24 В стране и мире
Видео
Николай Панков вручил боевое знамя Центру горной подготовки и выживания Минобороны РФ
Популярное
Популярное
Видео
На волосок от смерти: кадры столкновения поезда и пассажирского автобуса в Швеции
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Видео
Елизавета II раскрыла подробности встречи с Юрием Гагариным
Видео
Большой светящийся шар: очевидцы сняли на видео неизвестный болид в Якутии
Видео
Эксперт рассказал, как злоумышленники используют записи с камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами
Шум ветра и треск лазера: NASA опубликовало новые звуки Марса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.