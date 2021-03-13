СК опубликовал видео задержания зампреда правительства Ставрополья

Опубликовано видео задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, которого следователи подозревают в получении многомиллионных взяток. На кадрах, которые распространил Следственный комитет, на задержанного надевают наручники и увозят.

Ранее стало известно о задержании чиновника в аэропорту, при попытке скрыться от правоохранителей. По версии следствия, Золотарев вместе с подельником из Минстроя края Алексеем Когалыцким, с 2017 года получали крупные суммы денег от одного из предпринимателей за покровительство при реализации им госконтрактов.

Подозреваемые трижды получали крупные суммы, сначала 2,5 миллиона рублей, а следом 15,5 и более 45 миллионов рублей. В настоящий момент суд избирает меру пресечения для задержанных, следователи настаивают на заключении Золотарева под стражу.