В стране и мире На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана на глубине 60 километров. © Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: На Камчатке в 102 километрах юго-западнее села Никольского произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ. «По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло вечером 13 марта 2021 года, на глубине 60 километров», - говорится в сообщении. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, угроза цунами не объявлялась. На данный момент оперативные группы спасателей обследуют здания в селе Никольском. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика