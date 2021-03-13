В ГИБДД назвали самое аварийное время на дорогах РФ

В России самым аварийным временем на дорогах стали вечера пятницы и субботы с 17.00 до 19.00. Такие данные приводит Госавтоинспекция РФ.

Более девяти тысяч аварий произошли на российских дорогах с начала 2021 года. По данным ГИБДД, это на четверть меньше аналогичного периода 2020 года. Почти 35% от общего количества происшествий, - 1693 ДТП, - случились в пятницу, 1442 аварии произошли в субботу.

Как сообщили в Госавтоинспекции, чаще всего люди погибают в ДТП в пятницу и в воскресенье. При этом по сравнению с прошлым годом, в 2021-м количество смертельных ДТП по пятницам сократилось на 12%, а по воскресеньям выросло почти на 30%, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в России суммарный долг по штрафам ГИБДД составил 11,3 миллиарда рублей. На начало 2020 года сумма составляла 10,4 миллиарда рублей. На 1 января 2021 года судебные приставы рассмотрели свыше 13,6 миллиона материалов о взыскании штрафов за нарушение ПДД. В результате суммарный долг увеличился почти на миллиард рублей.