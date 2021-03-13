На МКС продолжается утечка воздуха, несмотря на заделку двух трещин

На Международной космической станции продолжается утечка воздуха. Давление падает в российском модуле «Звезда». Это следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует NASA.

На этой неделе в промежуточной камере российского сегмента залатали две трещины. После этого люк закрыли. Через почти 12 часов его открыли, чтобы проверить давление. Оказалось, что оно упало на 52 миллиметра ртутного столба - с 730 до 678.

Первую брешь на МКС обнаружили в октябре прошлого года. Заделать ее космонавты смогли только в марте 2021 года. Позднее выяснилось, что в российском модуле есть еще одна небольшая трещина. Ее также загерметизировали.

Ранее в Роскосмосе неоднократно заявляли, что утечка воздуха не угрожает ни экипажу, ни самой станции. Работу МКС было решено продлить до 2028 года.