МИД РФ назвал технологическим тупиком блокировку контента из России IT-компаниями США

Смысловой и технологический тупик. Так в министерстве иностранных дел России оценили блокировку контента из РФ IT-компаниями США. В ведомстве добавили, что платформы пошли вразнос.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что целью этого является использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции.

«Очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему. Сперва «Гугл» произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный в «Ютьюбе» документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия». За пять лет наконец придумали, за что уцепиться», - написала Захарова у себя в Facebook.

Дипломат заявила, что цифровой контент «произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти».

«Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью владения ограничений на распространение контента», - добавила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, все эти меры противоречат международным обязательствам США в области обеспечения свободы слова и выражения мнений.

Напомним, что, помимо YouTube, ограничения в отношении российского контента накануне ввел и Instagram. Администрация социальной сети частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24».