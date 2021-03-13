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МИД РФ назвал технологическим тупиком блокировку контента из России IT-компаниями США

Иван Линдеманн
11:11 13.03.2021
Мария Захарова сообщила, что целью этого является использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции.
МИД РФ назвал технологическим тупиком блокировку контента из России IT-компаниями США
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Смысловой и технологический тупик. Так в министерстве иностранных дел России оценили блокировку контента из РФ IT-компаниями США. В ведомстве добавили, что платформы пошли вразнос.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что целью этого является использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции.

«Очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему. Сперва «Гугл» произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный в «Ютьюбе» документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия». За пять лет наконец придумали, за что уцепиться», - написала Захарова у себя в Facebook.

Дипломат заявила, что цифровой контент «произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти».

«Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью владения ограничений на распространение контента», - добавила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, все эти меры противоречат международным обязательствам США в области обеспечения свободы слова и выражения мнений.

Напомним, что, помимо YouTube, ограничения в отношении российского контента накануне ввел и Instagram. Администрация социальной сети частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24».

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