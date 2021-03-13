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Дрожь земли: вулкан Этна вновь угрожает жителям Сицилии

Тамара Астапенкова
10:13 13.03.2021
Столб пепла и дыма поднялись на высоту более четырех километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жителям восточного побережья Сицилии вновь угрожает самый высокий действующий вулкан в Европе Этна. Столб пепла и дыма поднялся на высоту более четырех километров. Поток лавы  растянулся почти на два километра.

На данный момент закрыто воздушное пространство острова. Улицы городов у подножия Этны усыпаны пеплом. Чрезвычайное положение объявлено более чем в 40 населенных пунктах. Властям пришлось перекрыть несколько автомагистралей, чтобы очистить дороги от падающих камней.

Ранее сообщалось, что в конце февраля в Италии произошло самое сильное за 50 лет извержение вулкана Этна. Фонтаны лавы, окруженные гигантскими облаками дыма, поднялись на полторы тысячи метров в воздух, а тысячи осколков из кратера разлетелись на несколько километров.

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